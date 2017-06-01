“Этот мусор не местный житель в пакете принес...”

Как сообщили редакции “Листка” жители села Кебезень, у подножия горы Кезегеш, что расположена в селе, образовалась несанкционированная свалка.

“Это место местные знают как сплавной участок. Впервые мы обнаружили эти горы мусора в апреле, когда пошли искать корову. Уверены, что источник мусора – приезжие, новосибирцы. Они тут построили себе дом отдыха, есть скотный двор. На фото видно, что мусор этот не местный житель в пакете принес – это по большей части остатки строительных материалов...”, - сообщили нам.

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По словам местных жителей, у властей есть планы сделать общим местом свалки участок возле дороги на Новотроицк (“Листок” писал об этой огромной мусорной куче ранее). “Неужели нельзя где-то у Кебезени выкапывать ямы и сжигать все это? - Удивляются люди. – Чтобы селам нашего куста -Тулой, Усть-Пыжа, Кебезень – было удобнее”.

Еще большее раздражение, как стало понятно из разговора с нашими источниками, вызывают попытки приезжих купить два гектара земли возле реки Бии: “Глава наша, конечно же, эту землю продаст, и никого не спросит. Жители все молчат. Если выкупят – к Бии будет не подойти и будем ходить непонятно где. Не так давно приезжал глава района, но, кажется, это чисто для отчетности, чтобы потом сказать, что население не против. А население просто молчит”.

Местные жители говорят, что глава поселения не будет спорить с нарушителями санитарного законодательства, потому что те якобы “купили аппаратуру в дом культуры, отремонтировали заборы, построили детскую площадку”. Нам также сообщили, что в ближайшее время в селе состоится сход граждан. Мы следим за развитием событий.

Соб. Инф.