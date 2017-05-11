Отец малыша, брошенного на берегу реки, находится под следствием

8 мая 15-летняя жительница одного из сел Турочакского района Республики Алтай в бане, расположенной на приусадебной территории своего дома, родила ребенка. В настоящее время проводится доследственная проверка в отношении отца ребенка. Его действиям будет дана правовая оценка в свете ст.134 УК РФ - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, рассказывает сайт Следкома РА.

По предварительным данным, 23-летний знакомый роженицы встречался с ней и, заведомо зная о ее возрасте, вступал в половой контакт.

С учетом полученных данных в ходе проверки также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.