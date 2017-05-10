В Турочакском районе найдена мать, бросившая новорожденного

Как сообщалось ранее, 8 мая около 16:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Турочак, на берегу реки Бия, в заброшенном здании был обнаружен завернутый в простыню новорожденный мальчик, которого незамедлительно госпитализировали в республиканскую больницу. Полицейским удалось установить личность матери новорожденного, ею оказалась несовершеннолетняя жительница Турочакского района, сообщает сайт МВД по РА.

В настоящее время все собранные полицейскими материалы переданы сотрудникам Следственного Управления следственного комитета по Республике Алтай для квалификации действий несовершеннолетней и принятия процессуального решения.