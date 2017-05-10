В Турочаке разыскивают женщину, бросившую своего новорожденного ребенка

Полиция разыскивает женщину, бросившую своего новорожденного ребенка. Младенец, завернутый в простыню, был обнаружен в селе Турочак 8 мая около 16:00 на берегу Бии в заброшенном здании. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, малыш после обнаружения был госпитализирован в республиканскую больницу.

Граждан, которым что-либо известно по данному факту, просьба незамедлительно сообщить в правоохранительные органы по телефонам (38822) 2-27-97, (38843) 22-9-66, (38822) 2-00-20.

Тем временем, Правительство РФ недавно поддержало «средневековый» законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете беби-боксов — спецпунктов (как правило, при роддомах и больницах), где матери могут анонимно оставлять нежеланных детей. За свое непродолжительное время существования беби-боксы уже спасли десятки брошенных детей, часть из которых впоследствии возвращалась обратно в семьи.