Приезжайте к нам, туристы - нам есть, что показать!

Распоряжением от 3 апреля текущего года за подписью главы администрации МО "Турочакский район" в нашем районе объявлен двухмесячник по санитарной очистке. Период проведения - с 1 апреля по 1 июня текущего года. Тем временем, картина в районном центре и близ него довольно плачевная.

Видимо, несостоятельность мероприятия понимает и сам глава администрации, потому как на официальном сайте можно прочесть информацию пресс-службы от 26 апреля: "На очередной планёрке обсуждалась проблема вывоза мусора.

Как оказалось - это вопрос кадровый, на замену водителю не было другого сотрудника. Василий Сарайкин отметил, что такие сбои недопустимы, поскольку жители делают выводы о работе администрации именно по этой работе.

Недочёты и ошибки были приняты к сведению и руководитель "Дорожно-хозяйственного управления" Юрий Синкин принял оперативные меры для устранения недостатков.

Сейчас установлено дежурство, поскольку в районе введён режим повышенной готовности по чрезвычайным ситуациям в связи с угрозой паводков, МУСОР ВЫВОЗИТСЯ ИСПРАВНО".

Искренне обрадовавшись такой новости, мы проехали по местам, где установлены мусорные баки, с фотоаппаратом… То ли мы живём в каком-то другом селе, то ли пресс-служба администрации что-то "нечаянно напутала", но увидели мы вот что (смотрите верхнее фото).

И как тут не согласиться с Василием Вениаминовичем: "…жители делают выводы о работе администрации именно по этой работе".

Живописные пейзажи

А неделю назад мы приняли участие в прокурорской проверке, проехав по берегам некогда живописной Лебеди с прокурором Турочакского района Романом Устюговым.

Через пару километров от границы села прямо с дороги видны горы… опилок. Причём как свежих, привезённых пару дней назад, так и прошлогодних, и совсем сопревших - пяти-шестилетней давности.

И, как водится - было бы начало положено: сверху на опилках уже валяются мешки с бытовым мусором, сломанная бытовая техника и прочее недовезённое до легального, но "такого далёкого" полигона ТБО (смотрите остальные снимки).

Роман Викторович поясняет:

- Проблема в том, что в районе нет полигона для складирования промышленных отходов. А на полигон ТБО опилки вывозить нельзя. Что делать предпринимателям? Нарушать закон. Лишь у одного из них (Михаила Титова) заключён договор с главой Турочакского сельского поселения на вывоз производственных отходов (опилок): Виктор Осипов находит им применение при благоустройстве села.

У остальных хозяев пилорам положение, прямо скажем, безвыходное.

На встречах с гражданами руководство района не раз поясняло, что организовывать и содержать полигон для промышленных отходов у него нет возможности. Если предпринимателей начнут штрафовать за несанкционированное складирование опилок, у них не будет возможности содержать производство и последнее, что ещё осталось у нас в районе, закроется.

В ходе своего расследования прокурор выяснил личность предпринимателя, последним вывозившего опилки в место нашей "экскурсии".

Дело будет передано в суд и, в случае признания судом его вины, предпринимателю грозит штраф в 30 000 и требование ликвидировать стихийную свалку, что обойдётся в разы больше присуждённой к выплате суммы.

Ни себе, ни людям

Но и сами предприниматели, оказавшись в такой безвыходной ситуации, ведут себя достаточно странно по отношению к односельчанам.

Опилки, от которых "нет спасения" на пилорамах, нужны практически на каждом сельском подворье. Особенно на многочисленных новых участках, где начинается строительство. Люди завозят на эти участки по двадцать, а то и больше КАМАЗов. Но за каждую машину отходов они вынуждены платить по 500-800 рублей…

Мы провели два эксперимента. Отправили на одну из пилорам бабулю-пенсионерку, которая попросила у хозяина производства привести ей тележку опилок в огород, объяснив, что платить ей за опилки нечем (пенсия совсем маленькая), а вести-то их от пилорамы совсем недалеко - через четыре дома…

Как вы думаете, привезли бабушке опилки? Нет. Ответ прозвучал как приговор всему нашему безумному обществу: "Мы, бабуля, благотворительностью не занимаемся". Парадокс! Лучше отвести опилки в лес, потратив на это топливо и время, заплатив впоследствии штраф, чем помочь старушке, сделав доброе дело!

Во второй раз мы отправили с той же просьбой, но на другую пилораму многодетную одинокую мать. Той тележку опилок привезли, но, сгрузив их у ограды, предупредили: "Триста рублей будешь должна - на днях занеси!"

Вот такой получается замкнутый круг: власть не думает о предпринимателях, предприниматели не думают об односельчанах, все вместе плохо думают о власти и друг о друге. Кто виноват? Что делать? На эти вопросы нет ответа даже у прокурора…

Без хозяина

На месте первой свалки наша поездка не закончилась. Проехали дальше - в сторону Лебедского. Картина та же, усугубляющаяся корнями, вывезенными сюда после раскорчёвки новых участков.

Рядом - "левый" песчаный карьер, откуда песок вывозится нелегально, чаще всего - в Кемерово и Таштагол. Там песка нет, и наши дельцы меняют его на уголь или продают по весьма выгодной цене - 15-18 тысяч за КАМАЗ.

Деньги оседают в карманах, никаких налогов никто не платит, никаких лицензий не получает.

Если бы из вашего огорода кто-то вывозил землю, вы бы возмущались, предпринимали какие-нибудь действия? А вот хозяин нашего большого "огорода" под названием "Турочакский район" почему-то молчит…

Свинячим сами

Третьим местом нашего печального вояжа стал санкционированный полигон ТБО. Здесь всё тоже весьма некрасиво. Машины с мусором не утруждаются подъездом к самой свалке - мусор вываливается прямо у дороги. В этом случае предъявлять претензии районной власти или "ДХУ" несправедливо - здесь наши граждане свинячат вполне самостоятельно. Причина этому вполне объяснима: лень. Как не утруждает себя русский Емеля вставать с печи - так и ездит, так и наш деревенский Ванька - "гадит" там, где поближе.

Прокуратура, глядя на всё это безобразие, понятное дело, пишет предписания на имя директора "ДХУ" и главы районной администрации. Районный бюджет в очередной раз вынужден тратить средства на устранение этого "свинства"… А ведь, возможно, как раз эти самые средства могли бы пойти на организацию полигона для промышленных отходов или какое-то другое хорошее дело… До чего же старательно и с завидным упрямством мы рубим сук, на котором сидим!

Мы рассказали вам о том, что увидели. Выводы, дорогие читатели, как всегда, делать вам самим. А двухмесячник по санитарной очистке продолжается… Так что, ближе к 1 июня мы к этой теме ещё вернёмся.

Татьяна Ваймер. Фото автора