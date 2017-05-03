Шанс выжить

На дворе двадцать первый век. Люди летают в космос, пользуются услугами роботов, изобретают лекарства от рака, а в селе Суранаш… люди пьют воду из реки, потому что в селе нет водопровода…

И всё бы ничего - так бы и жили дальше (привыкли, стерпелось), если бы в реку Лебедь не стали попадать отходы золодобычи, ведущейся в верховьях.

Не раз обращались люди и в районную администрацию, и в республиканскую. Только ответ был везде привычно ожидаемый: "Проблему мы вашу знаем, но средств на её решение, сами понимаете - нет".

Но в каждом районе нашей республики и страны есть такое "волшебное" место, после обращения в которое средства у власти появляются на всё и практически сразу. Называется это место ПРОКУРАТУРА.

Туда и обратились жители Суранаша за помощью. Прокуратура, не откладывая дело в долгий ящик, провела проверку исполнения администрацией МО "Турочакский район" полномочий 131-го Федерального Закона в части организации водоснабжения в границах поселения. Выяснила буквально следующее:

- Отсутствие надлежащим образом организованного водоснабжения населения, проживающего в селе Суранаш, нарушает его права и интересы на бесперебойное снабжение качественной питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей села.

С исковым заявлением, содержащим требование организовать в Суранаше централизованное водоснабжение, прокуратура обратилась в ещё одно "волшебное" место - СУД, и "чудо" произошло - суд обязал администрацию района удовлетворить требование прокуратуры!

Администрация, нужно отдать ей должное, на суде свою вину признала, с исковыми требованиями полностью согласилась. С чем мы жителей Суранаша от всей души и поздравляем. Вот и до вас дошёл пока, конечно, не двадцать первый, но хотя бы двадцатый век…

Собственная информация

PS. С аналогичным заявлением в прокуратуру района обратились и жители улицы Кедровая села Артыбаш.

Принимая во внимание, что в Артыбаше существует централизованная система водоснабжения и построена скважина, от которой возможно строительство водопроводной сети по улице Кедровая, суд обязал администрацию Турочакского района принять меры по организации централизованного водоснабжения жителей Кедровой улицы.

И с этим обязательством администрация согласилась. Жаль только, что интересы граждан всё чаще удовлетворяются властью только по требованию прокурора…