Как избиратели Артыбашского сельского поселения пытаются вернуть всенародные выборы главы поселения

20 января 2017 года инициативная группа избирателей обратилась к главе Артыбашского сельского поселения и депутатам с просьбой провести сессию совета, обсудить данный вопрос, внести изменения в устав Артыбашского сельского поселения, считая, что население сёл хорошо знает друг друга и поэтому выборы главы - дело всех жителей, а не группы единомышленников одного человека. Кроме того, принятие первого декабря 2015 года Конституционным судом России решения, вернувшего селам право на всенародные выборы глав сельских поселений, говорит о том, что мы на правильном пути. Такое обращение мы раздали рабочим коллективам школ, детсадов, больниц и они сразу же дали нам 80 голосов "За", против голосов не было.

10 февраля 2017 года мы наконец получаем ответ от Семухина Алексея Юрьевича, главы поселения. Он пишет: "Ваше обращение будет рассмотрено на заседании 28 сессии Артыбашского сельского поселения". Дата проведения этой сессии не указана.

28 марта проводится сессия, в повестке дня вопроса по внесению изменений в устав Артыбашского сельского поселения нет, но в пункте "разное" заслушали главу поселения Семухина А.Ю. и представителя инициативной группы Плотицыну Т.С. Поговорили, но на голосование вопрос не поставили. Мнения разошлись. Прокурор Турочакского района Устюгов Р.В. предложил депутатам пройти по округам и собрать подписи избирателей. Депутаты по округам не пошли.

7 апреля глава поселения пишет, что дано поручение разработать проект решения о проведении опроса граждан и определиться с датой и сроками проведения. После утверждения комиссией по уставу и регламенту данного проекта, он будет утвержден на сессии совета 28 апреля 2017 года.

Мы ждем уже почти три месяца. Избиратели поселения устали ждать решения наших депутатов, хотя удовлетворило бы оно нас в любом случае, но мы просили голосование провести поименно, видимо, это и помешало им поставить свою подпись. Каждый из них не хочет брать на себя ответственность, так как 10 сентября 2017 года мы вновь будем избирать местную власть, и авторитет наших депутатов зависит от принятого решения по данному вопросу.

Надеемся, что наши депутаты помнят о тех, кто их избирал, кто доверил им это ответственное звание депутата, которое обязывает ко многому. Проживая со всеми избирателями на местах, депутат получает от них информацию о насущных проблемах села, он должен стараться вместе с главой поселения решить их, тем самым улучшить жизнь на селе. От работы депутатов на местах создается впечатление о работе всех властных структур. А мы сейчас наблюдаем классический пример бюрократии в Артыбашском сельском поселении.

Инициативная группа избирателей Артыбашского сельского поселения