Снежные гонки в Артыбаше

С 23 по 26 февраля в с. Артыбаш прошел 14-й ежегодный республиканский фестиваль снегоходного туризма. Многие участники приехали заранее, за день до мероприятия, чтобы отдохнуть, и подготовиться к началу фестиваля. Они расположились в таких местах как туркомплексы "Эдем", "Аура", "Иогачлес", гостевой дом "Серебряный берег". Для охвата всего хода мероприятия лучшим вариантом было проживание неподалеку от самой трассы. И этим вариантом стала прилегающая турбаза "Юрток", где было сосредоточено множество групп участников.

Впервые идея проведения снежного ралли возникла в 2004 году, тогда главным организатором стал турцентр "Юрток". Неизменным оставалось лишь место проведения, то есть пойма реки Бии. Самые первые гонки проходили с классом снегоходов "Буран", с малым количеством импортной техники. Это выглядело так, как будто по трассе бороздили и неслись лишь "танки" и большие громоздкие железные машины. Сейчас же этот класс техники был убран. Но не потому что он был плоховат, а по причине того, что со временем он уже изжил своё. Каждый год этот фестиваль претерпевает множество изменений. Участников, которые постоянно приезжают из разных мест, будь то Кемеровская область, Новосибирская или Алтайский край, становится всё больше и больше.

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В десять часов утра состоялся парад открытия. При поддержке ассоциации предпринимателей Турочакского района и Телецкого Ски-Борд была подготовлена и оборудована трасса для участников и расчищено специальное место для зрителей и болельщиков. Через час уже должна была стартовать первая гонка. К этому времени те, кто не успел на начало, могли зарегистрироваться, проверить исправность своего транспорта, размяться и облачиться перед гонкой в соответствующее снаряжение. Главным судьей соревнований из года в год остается Игорь Галинко. Он и определяет саму трассу. В этот год он воплотил идею "двух колец". То есть, это когда одна трасса находится внутри другой, для более зрелищного противостояния. Также в его полномочия входит разметка, расположение баннеров и разработка технической документации. В этом деле ему еще помогали Елена Шевелёва и Константин Першин, тоже организаторы фестиваля.

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Что касается трассы, то она в этот год имела систему замкнутого типа, проложенную по берегу реки Бия на относительно ровной местности, около одного километра. Эти два круга в своем различии имеют разные профили и свои сложные элементы. И чтобы уравнять их, была смещена точка старта на 20 метров, от наибольшего круга до малого, чтобы этим компенсировать общую длину трассы. Прохождение пути усложняли естественные препятствия - бугры, ямы, трамплины. Раньше маршрут был длиной около полутора километров, практически до самого леса. Но здесь многим не нравилось то, что когда участники уезжали вдаль, через пару сотен метров их было уже не разглядеть. А дойти туда невозможно, ведь снег в тех местах очень глубокий. Заезды производились по очереди, с одновременным стартом двух участников, с эффектом "гонка за лидером". Каждый заезд состоял из одного круга для каждого участника. Вначале гонщик проходил один маршрут, а затем за ним шел следующий. В итоге, в зачет шла сумма времени прохождения обеих трасс и по наименьшему времени определялся победитель. Вся эта система, безусловно, привнесла долю зрелищности этому виду спорта - гонкам на снегоходах. По сравнению с предыдущими соревнованиями уровень проведения мероприятий остался прежним, но дополнился усовершенствованием трасс и привлечением новых участников. Снегоходы делились на 2 уровня: утилитарный и спортивно-горный класс среди мужчин и женщин. В этом году также была заявлена новая дисциплина "сноубайк" - езда на спортивных, профессиональных снегоходах.

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Вся программа мероприятия состояла из 2 этапов - это непосредственно гонки на снегоходах и кросс-поход в долину горы Арча. Второй вариант был предложен как второй день отдыха. Организаторам поступило множество звонков по поводу того, как можно "покататься" для себя, так сказать, в своё удовольствие. Ведь короткие соревнования не всем интересны, потому как люди много времени тратят на дорогу, а тут на следующий день им необходимо уже возвращаться обратно. Поэтому второй и третий день был создан для тех, кто приехал сюда отдохнуть и насладиться уникальной красотой Горного Алтая.

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За всё время проведения снежных гонок появилось множество традиций. И одна из них - это изображение победителя соревнований, которое переносится на кубок, флаг последующего года. Кроме того, после соревнований еще одной традицией стало объявление неофициальных свободных заездов на улучшение времени. И тот, кто улучшает своё время хотя бы на одну секунду, получает небольшой, но приятный приз. Главными подарками в этом году стала спортивная атрибутика, а основной наградой соревнований - "экшн-камера" для съемок в движении.

Погодные условия не подвели. Чистое небо, яркое солнце и снежный простор создали все необходимые условия для того, чтобы прокатиться с ветерком. В процессе состязания также можно было лицезреть восхитительные виды и невероятное количество глубокого снега.

Александр Мячин. Фото автора