Как разорвать замкнутый круг и привлечь к ответственности преступников?

Нередко в «Листок» обращаются люди, которые отчаялись искать правду посредством обращений в правоохранительные органы. Они обычно говорят, что их не слышат, либо не хотят слышать, а иногда намеками или прямо заявляют, что полиция, прокуратура, либо суд просто-напросто заинтересованы в определенном исходе дела. В редакцию обратились жители сел Турочакского района. Их истории, в общем-то, просты, но решить свои проблемы люди не могут вот уже несколько лет.

История первая — рассказывает ее потерпевший — Я. В марте 2013г. гражданин Ч. учинил расправу над моей семьей в моем собственном доме, пострадали жена и я ( мужчина-инвалид с одной ногой). Жена получила черепно-мозговую травму, а у меня сломано три ребра. Жена, отлежав в больнице 8 дней (позже она лежала еще около 28 дней), подала заявление в суд, подал заявление и я. И тут начались чудеса в решете... У нас в районе есть самый «крутой» адвокат Х., который, полагаю, на короткой ноге со всеми представителями правоохранительных органов и медиков Турочакского района, т.к. ранее работал начальником дознания в данной местности. Его наглое бестактное поведение демонстрация тесной взаимосвязи с судьей Ч., когда, выйдя из ее кабинета, он набросился на мою жену со словами: «Мы будем вас судить!» Не выдерживает никаких слов! Х. тесно взаимодействовал с дознавателями. Так 24.10.2013г. около 17:00 ч.он вальяжно вошел в кабинет дознавателей Турочакского РОВД и вручил им коробку с часами. Женщина-дознаватель вся в восхищении долго любовалась данным подарком, а коробку поставила на окно. Полагаю, что там имелось кое-что посущественнее, чем часы...

В короткий срок из потерпевших мы превратились в обвиняемых. Наше общее дело с женой разделили на два дела, хотя мы неоднократно просили, писали не разъединять дело. Из наших дел изымались документы, доказывающие вину Ч., так мою медэкспертизу мы обнаружили в столе начальника дознания С., который продержал ее около 1,5 месяца, постоянно под всякими надуманными причинами оттягивалось возбуждение уголовного дела против Ч. На наши обращения в правоохранительные республиканские органы получили кучу отписок (спускали все обратно в район), которые в сумме составили около трех папок. Чтобы привлечь к ответственности Ч., мне пришлось даже подать на С. в суд, и лишь тогда он возбудил уголовное дело против Ч. Был проведен следственный эксперимент, где было доказано, что я не мог сломать с одной ногой ребра Ч. (он возбудил против меня и жены уголовные дела), который не был включен в процесс разбирательства, а также не были учтены и мои медэкспертизы.

Мы два года судились с Ч., тратили нервы и средства на поездки, Ч. постоянно срывал заседания суда без уважительных причин, полагаю намерено, но никаких мер к нему не применялось, а затем у преступления истек срок исковой давности и Ч. отделался легким испугом — «условка» сроком полтора года и раз в месяц ездить на отметку. Ему даже не вменили то, что на момент преступления против нас у него не истек срок судимости по ст.119 ч.1.

Но самое парадоксальное заключается в том, что я потерпевший, которому сломали три ребра, превратился в обвиняемого и получил полтора года условно!

История вторая, но у нее более ранний срок, т.к. она произошла 30 июня 2011г. и к ней самое прямое отношение имеет фигурант первой истории Ч.

В вышеозначенный период в гости к Ч. и его жене приехала медработник Т. из соседнего села Иогач. В последний раз живую Т. видела Я., - соседка Ч. Вечером около 5ч., Ч., его жена и Т. ездили в село, где проживала Т., за вином. Вернулись они все вместе в дом к Ч. и Т. исчезла.

Т. искали добровольные волонтеры, родственники. Не принимал участия в поисках лишь Ч. Всех насторожил тот факт, когда в дом Ч. вошли и.о. руководителя Турочакского межрайонного следственного отдела Б. и оперуполномоченный ОВД, хозяин схватил мотопилу «Штиль», залез на мансарду и стал оттуда кричать, что перепилит всем головы. С чего такая агрессия? Но представители правоохранных органов удивительно спокойно отреагировали на данную выходку...

В машине Ч. обнаружили очки, которые Т. носила постоянно, сумочку с косметичкой... и опять молчок.

С августа 2011г. скромный (по доходам) пенсионер Ч. зажил на широкую ногу! Пышные застолья, ежедневные гульбища в пьяном угаре Ч. кричал: «Я миллионер, куплю себе самый крутой джип!» Соседка ехидно заметила: «Да, ты теперь богач! Водка у тебя рекой и колбаса от стола до пола!» Ч. быстро закрыл свои кредиты. Близкие знали, что у Т. имелись накопления, хотела купить дочке квартиру в городе.

Дочь Т. подала заявление в Следственный комитет по поводу исчезновения своей матери, в котором выразила подозрение, что к этому имеет отношение Ч. В ходе рассмотрения данного заявления Б. (и.о. руководителя Турочакского межрайонного Следственного отдела) странно отнесся к показаниям соседки Я., сказав ей: «А вы не боитесь, что к уголовной ответственности могут привлечь вас?!»

По факту исчезновения Т. выдвинули обвинение бывшему мужу Т., который уже давно проживал с другой женщиной и имел алиби. Дочери Т. пришел отказ о возбуждении уголовного дела по ее заявлению.

В конце лета 2016г. обнаружили скелетированный труп в селе, где проживал Ч. В ходе проведения генетической экспертизы было установлено, что — это Т.

По данному факту до сих пор не ведется расследование и уголовное дело не возбуждено.

История третья. В июне 2013 г. в с. Верх-Бийск был зверски убит Т., хотя исходя из места обнаружения трупа можно назвать и с. Турочак. Прошло более трех лет и по данному факту так и не возбудили уголовного дела. Мать убитого не признана потерпевшей. На ее многочисленные обращения и.о. руководителя межрайонного Следственного отдела Б. отвечал: «Мы занимаемся данным вопросом». По последнему ее обращению в Следственный комитет Республики Алтай, который сделал запрос в Турочак ответили, что мать убитого давным-давно получила отказную, что является неправдой. Затем прислали отказную от 07.09.2016г., назвав ее повторной. Прочитав ее содержание, мать убитого была вынуждена вызвать скорую помощь ибо в данном пасквиле (иначе ее нельзя назвать) была написана такая гадость, что передавать ее содержание нет сил!

От имени матери написали показания, которых она не давала и также названы лица, показания которых даже не удосужились написать. А между тем в ходе начального расследования был повешен главный свидетель Т., умер подозреваемый П., с которым у убитого был конфликт из-за женщины, третий подозреваемый дал неубедительные путанные объяснения, на которого указал повешенный Т. По данному расследованию почему-то быстро отстранили следователя, который начал находить факты убийства. Мать убитого полагает, что здесь налицо факты подтасовки, лжи и дачи взятки.

Все лица обратившиеся в нашу газету жалуются на замкнутый круг, правовой беспредел на сокрытие тяжких преступлений и просят прокуратуру Республики Алтай и Следственный комитет Республики Алтай проверить законность принятых решений по отказным постановлениям и решениям, пресечь порочную практику необоснованных отписок, а также юридическую некомпетентность сотрудников Турочакского ОВД и следственного отдела. Данный материал они просят назвать официальным обращением в правоохранительные органы.

Данные всех обратившихся имеются в редакции.

Соб. Инф.