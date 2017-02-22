23 февраля в Турочакском районе стартует снегоходный фестиваль

Ежегодный республиканский фестиваль снегоходного туризма, 14-й по счету, пройдет в Турочакском районе с 23 по 26 февраля. Традиционно к участию в гонках приглашаются все желающие, имеющие навыки езды на снегоходе, участник должен быть экипирован, как минимум, в защитный шлем и иметь страховку от несчастного случая, для участия в каждом виде соревнований (классе) участник делает стартовый взнос – 1000 руб. с одного участника. Победители и призеры соревнований награждаются от организаторов кубками, медалями, дипломами, ценными подарками и денежными призами. Оргкомитет учредил также специальные памятные кубки состязаний, отмечает сайт правительства РА.

Снегоходная гонка состоится 24 февраля на кроссовой кольцевой трассе замкнутого типа (два кольца, одно внутри другого) проложенной по берегу Бии на относительно ровной местности длиной около 1 км. На трассе расположены естественные препятствия – бугры, ямы, трамплины.

По условиям соревнований, заезды производятся с одновременным стартом двух участников, по одному на каждом кольце трассы по принципу «гонка за лидером». Участники стартуют в соответствии со стартовым номером, полученным на жеребьевке или по решению судейской коллегии в соответствии с пожеланиями участников.

Стартуют участники из смещенных мест для компенсации разной длины окружности колец трассы. Длина трассы по каждому кольцу устанавливается одинаковой. Финиш производится на одной линии в стартовом секторе трассы. Каждый заезд состоит из одного круга трассы для каждого участника. После заезда участники меняются кольцами трассы (переезжают на стартовую линию другого кольца). Ориентировочное время для смены кольца трассы – 2 мин. Учитывается суммарное время прохождения двух разных кругов (колец) трассы. Призовыми являются три лучших (минимальных) по времени прохождения трассы в классе. Победитель в каждом классе снегоходов определяется по лучшему времени прохождения трассы. Зачеты соревнований подразделяются на женский и мужской.

В каждом классе техники после окончания официальных заездов по желанию участников проводятся свободные заезды по этой же трассе с целью улучшения официального лучшего времени прохождения трассы в классе во время соревнований. Кольцо трассы для заезда (внутреннее или наружное) выбирается по желанию участника. Улучшением считается уменьшение времени прохождения трассы не менее, чем на 1 сек. За лучшее абсолютное время прохождение трассы в классе участник награждается призом.

Снегоходы участников состязаний классифицируются на утилитарный, спортивный или горный класс, сообщают организаторы мероприятия.

Программа соревнований:

23 февраля - заезд участников в с.Артыбаш. Размещение. Заседание судейской коллегии (20-00, гостиница «Артыбаш»).

24 февраля - гонка на снегоходах.

10.00-11.00 – регистрация участников (берег р. Бия в районе турбазы «Юрток»). Парад открытия.

11.00-15.00 – соревнования на кроссовой кольцевой трассе. Награждение победителей.

25 февраля – кросс-поход в долину г. Арча (1904 м).

26 февраля – отъезд.

Организаторы соревнований – руководство Турочакского района и села Артыбаш, Ассоциация предпринимателей Турочакского района, Телецкий ски-борд клуб, автономное учреждение РА «Иогачлес», Телецкое общество охотников и рыболовов, представители туристического бизнеса.