Еще один подросток пострадал из-за смертельной забавы

В селе Турочак около 09:40 часов, в районе дома № 77 по ул. Советская, 48-летний местный житель, управляя автомобилем Шевроле Нива, допустил наезд на 11-летнюю жительницу села Турочак, которая выбежала из-за стоящего транспортного средства, перед близко движущимся автомобилем, говорится на сайте МВД по РА. Сейчас девочка с полученными травмами доставлена в районную больницу, госпитализация ребенку не потребовалась.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.