Медики Турочакской районной больницы подозреваются в причинении смерти по неосторожности

Следственный комитет по Республике Алтай возбудил уголовное дело по факту смерти 49-летнего пациента в Турочакской районной больнице. Следователи считают, говорится на сайте ведомства, что пациент умер вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиками учреждения.

По версии следствия, 7 ноября 2016 года пациент был госпитализирован в Турочакскую ЦРБ, где ему поставлен диагноз «сахарный диабет второго типа» и назначено лечение. 10 ноября состояние здоровья мужчины ухудшилось, в этот же день ему был поставлен основной диагноз, отличающийся от первоначального, в результате которого 11 ноября 2016 года наступила смерть пациента.

В целях наиболее тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, следователям предстоит разобраться в ситуации путем проведения расследования, действиям медицинских работников будет дана соответствующая правовая оценка. По уголовному делу назначена судебная экспертиза, следователем изъята медицинская документация.