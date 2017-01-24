Прокуроры заинтересовались строительством дороги в водоохранной зоне Телецкого озера

Прокуратура Турочакского района провела проверку по размещенной в СМИ информации о нарушениях природоохранного законодательства в акватории озера Телецкого в урочище «Самыш». Как рассказывает сайт ведомства, ООО «Барнаульская сетевая компания» в водоохраной зоне озера осуществляет строительство автодороги, представляющей собой насыпь из размываемых грунтов с добавлением каменистого материала различной крупности. При этом отвалы размываемых грунтов размещены на расстоянии менее 1 м от уреза воды, то есть в границах прибрежной защитной полосы Телецкого озера, в связи с чем, допускается загрязнение воды.

Выступая в защиту неопределенного круга лиц, прокурор района обратился с исковым заявлением к ООО «Барнаульская сетевая компания» о возложении на общество обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке. Суд второй инстанции оставил решение районного суда без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Согласно неоднократным публикациям в "Листке", на Самыш двухполосную асфальтированную дорогу строят для одного известного барнаульского предпринимателя. Видимо, он там строит дачу или турбазу, при этом местные жители неоднократно пытались привлечь внимание правоохранителей к сплошным рубкам кедра и загрязнению акватории Телецкого озера.