ФСБ нашло взяточника среди высокопоставленных следователей региона

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Турочакского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай по факту получения взятки. Как рассказывает сайт Следкома РА, 20 января 2017 года заместитель руководителя Турочакского МСО получил от адвоката взятку в сумме 100 тысяч рублей за невыполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Алтай.

Данное преступление выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Алтай по инициативе руководства следственного управления.