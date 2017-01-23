В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Турочакского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай по факту получения взятки. Как рассказывает сайт Следкома РА, 20 января 2017 года заместитель руководителя Турочакского МСО получил от адвоката взятку в сумме 100 тысяч рублей за невыполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Алтай.
Данное преступление выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Алтай по инициативе руководства следственного управления.
Начальник региональной опричнины тяжело размышлял, сидя в мягком кресле, за большим столом, в небольшом, уютном кабинете. Когда, несколько лет назад, у государя созрело решение — создать их службу, ситуация, в правоохранительных органах государства, была столь криминогенная, что впору было проводить Культурную революцию, поднимать народ и отдавать власть в руки мафии, чтобы та, памятуя о мусорском беспределе, уничтожила физически всю эту продажную сволочь МВД и прокуратуры. Да и то сказать, в те времена высокие чины прокуроров крышевали весь более или мене крупный бизнес, многие замешаны в разврате с юными мальчиками и девочками. Ментовское гестапо, - служба собственной безопасности, - погрязло во мздоимстве, и, некоторые ее представители держали общак, по капитализации сопоставимый с небольшим банком. Губернаторы сплошь воры, бояре и клерки из мещан — народ глуповатый, так и норовил чего-нибудь умыкнуть, или истребовать с просителя незаконное материальное поощрение, для себя, за выполненную им, по долгу службы, работу. В общем, было от чего поскрести «репу» за ушами.
Для подбора личного состава опричнины, использовались кадры МВД и прокуратуры, - люди убежденные в своей безнаказанности, критерием справедливости, для которых, была умеренность мзды - засылаемой на верх, после получения ее с потерпевшего, или обвиняемого, чаще с обоих. Поэтому кристально честных людей просто не было, пользовались тем — что есть. Среди слуг государевых встречались садисты, насильники, взяточники — каждый второй. Со всеми этими извращениями боролись на полном серьезе, поэтому к дате — 6 лет службе - подошли с дважды сменившимся составом. Хорошая зарплата опричников, и неизбежность наказания, в случае ослушания, система — заимствованная из устава в орде Чингисхана, когда за проступок одного, несет ответственность командир десятки, или вся десятка — в зависимости от тяжести преступления, казалось, - должны искоренить недостатки внутри опричнины, куда — там. Находятся еще люди, у которых вор, это второе Я. Подобные животные приходят в опричнину по протекции, они уверены в мощи своего покровителя и собственной безнаказанности, люди делающие карьеру самостоятельно, дорожат достигнутым, да и морально-этические качества таких, на порядок выше, чем у «племянников».
Понятно, в первую очередь понесет ответственность руководитель подразделения, в которого подставил тот юный недоносок, а у того семья, дети. Это - крушение всех надежд, связанных с материальным обеспечением главы семейства. В любом случае, это, как-то отразится на карьере самого регионального руководителя опричников.
Альтернативой, грозящим бедам для многих невинных, была возможность как-то замять это дело, потом, по тихому, выдавить шакала из системы, но тогда, в перспективе, крысенок, при содействии все тех-же покровителей, пристроится в другом регионе, и будет продолжать свое черное дело, а это противоречило внутренним убеждениям руководителя. Руководитель включил настольную лампу, и, собрав всю свою волю, подписал постановление о возбуждении уголовного дела на опричника-шакала.
Минсельхоз тому пример. Министра сменили, половина под уголовку , а толку, все по третьему кругу пошло. Опять кум сват брат, специалисты не нужны, а значит опять откаты, поборы.