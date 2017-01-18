Семье Комисаровых очень нужна наша помощь!

Так уж происходит в нашей жизни: беда и радость идут друг с другом совсем рядом, рука об руку. И та, и другая зачастую бывают непредсказуемы.

14 января во второй половине дня в центре Турочака разыгралась страшная трагедия: у замечательной многодетной творческой семьи Комисаровых сгорел дом.

О случившемся мы узнали из первых уст - от начальника пожарной части №6 Вячеслава Явцева.

- Бабуля 1933 года рождения, готовя ужин, упала, уронив на пол баллон с газом. Произошёл обрыв мягкого трубопровода подводки газа к плите. Произошла утечка газа. Пока дети бегали за взрослыми, концентрация газа достигла критической отметки - до уровня топящейся печи, произошло воспламенение газа в объёме помещения. При этом газ никто не перекрыл, баллон выгорел полностью. Официальная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Пожар длился около двух часов. Так как пожарная часть находится от горящего дома в 100 метрах - практически через дорогу, бригада МЧС приступила к тушению через несколько минут после вызова. Но кто хотя бы раз видел, как горит газ, легко может себе представить картину случившегося… Благодаря профессионализму наших пожарных удалось сохранить стены, крышу и окна дома, но всё, находящееся внутри, сгорело дотла. Главное, что никто не погиб, хотя глава семьи Николай Комисаров и дочь Мария (ученица 4 класса) находятся в больнице в стабильном, но еще тяжёлом состоянии. Остальных членов семьи (в доме проживало одиннадцать человек) приютили неравнодушные односельчане. Они же сразу организовали сбор средств для пострадавших. Вещей принесли столько, что часть будет передана в социальную защиту для малообеспеченных семей. А вот продукты и денежная помощь, безусловно, необходимы. В магазинах села расставлены банки и ящички для пожертвований - большая просьба к односельчанам НЕ ПРОХОДИТЬ МИМО! В социальных сетях размещены номера счетов, куда можно перечислить средства. Поддержка семье обязательна будет оказана и со стороны социальной защиты и администрации, но помочь Николаю, Татьяне и их детям мы должны ВСЕ - кто чем может!

В нашем разговоре Вячеслав Геннадьевич попросил обязательно рассказать о героизме маленькой Маши Комисаровой, которая находится сейчас в больнице:

- Она бы не пострадала так, если бы сразу спасалась из огня с помощью наших пожарных. Но она в полыхающем доме услышала маленького братишку, который спрятался от огня в шкафу. И эта девчушка, забыв про боль и страх, ринулась спасать брата. Вытащив его из шкафа, сначала через окно она передала спасателям его, и только потом позволила вытащить себя. Мы, честно сказать, были потрясены её мужеством. Из этой девочки вырастет НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК! Когда она выйдет из больницы, мы обязательно найдём способ, как отметить ее героизм!

А мы все, повторюсь, должны найти возможность оказать помощь семье. Мы - односельчане, так или иначе, одна семья, живущая под одной крышей, которая называется ТУРОЧАК. И для того, чтобы в нашем общем доме было хорошо, светло и уютно, мы ДОЛЖНЫ помнить о беде ближних. Тогда и радость, которая обязательно придёт на смену беде, будет поделена на всех поровну!

Татьяна Ваймер