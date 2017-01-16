Газовый баллон стал причиной пожара в доме многодетной семьи (ФОТО)

14 января в селе Турочак произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. На момент возникновения пожара в доме находились 11 человек – отец, мать, восемь детей и бабушка. Как стало известно, из объяснений членов семьи, на кухне, где топилась печь, бабушка оступилась и при падении задела газовый баллон, подключенный к плите. Баллон опрокинулся на пол, гибкая подводка оборвалась, газ стал распространяться по кухне и, достигнув топящейся печи воспламенился. Дети позвали на помощь взрослых; бабушку и двоих находящихся на кухне детей удалось спасти, говорится на сайте ГУ МЧС по РА.

Прибывшие пожарные эвакуировали всех членов семьи, укутали их в одеяла, пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи, остальных отвезли в пожарную часть. В ликвидации пожара были задействованы 16 человек личного состава и 4 пожарных автомобиля.

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Погибших в результате пожара нет. Четверо членов семьи с ожогами первой и второй степени доставлены в Турочакскую районную больницу. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет. Остальные члены семьи размещены у родственников.

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Стоит отметить высокий профессионализм пожарных, семь из них не находились на дежурстве, однако прибыли в течение 6 минут и приступили к действиям по спасению людей и имущества. Пожарным удалось эвакуировать из горящего дома еще три газовых баллона, не допустить их взрыв и распространение огня на складированное рядом с домом сено, надворные постройки с находящимися в них животными, спасти от пожара близко стоящие соседние дома. А также удалось сохранить большую часть дома, пострадавшего от пожара, он подлежит восстановлению.

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В настоящее время силами администрации района проводится работа по оказанию финансовой помощи этой семье и организации сбора вещей, предметов быта и денежных средств.