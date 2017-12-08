В Черге женщину едва не зарезал сожитель

В дежурную часть отделения МВД России по Шебалинскому району с заявлением обратилась жительница села Черга. Женщина сообщила, что сожитель угрожал ей убийством.

По данным сайта ведомства, в селе Черга в жилом доме между сожителями произошла ссора, после словесной перепалки 36-летний сельчанин, ранее совершавший преступления, схватил кухонный нож и высказывал угрозу убийством в адрес своей сожительницы.

В сложившейся обстановке, учитывая агрессивное поведение сожителя, женщина восприняла угрозу реально и опасалась ее осуществления. Когда мужчина вышел из дома во двор, она по телефону сообщила о произошедшем в полицию.

Сельчанин был задержан и доставлен в отделение полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном, оправдывая свое поведение чувством ревности.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.