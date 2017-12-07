Три человека получили травмы в ДТП в Шебалинском районе

6 декабря в Шебалинском районе около 11:30 часов, на 558 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт, 32-летний житель Онгудайского района, управляя автомобилем Toyota Camry, при движении со стороны с. Онгудай в направлении с. Шебалино, выбрал скоростной режим не соответствующий конкретным дорожным условиям и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем КАМАЗ, под управлением 42-летнего жителя Шебалинского района.

В результате происшествия в районную больницу с полученными травмами госпитализированы водитель автомобиля Toyota и два его пассажира - жительницы Онгудайского района 1990 и 1966 года рождения, пишет МВД по РА.

Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование.