Туркомплекс "Малиновый остров" сообщил о пожаре в выходные

Возгорание жилого дома произошло в туристическом комплексе "Малиновый остров" поздно вечером в субботу, 7 октября, сообщается на сайте Amic.ru.

Как уточняют в региональном МЧС, комплекс расположен в Шебалинском районе. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 21:49. Через 22 минуты пламя удалось локализовать, еще через 11 минут – ликвидировать.

На пожар выезжали десять сотрудников МЧС на трех спецмашинах.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. "Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам "101" или "112", — сказано в сообщении ведомства.