Двое несовершеннолетних похитили одежду со склада образовательного учреждения

Кладовщик одного из образовательных учреждений сообщил полицейским, что неизвестные лица из помещения склада, похитили одежду и обувь. Сотрудники следственно-оперативной группы, незамедлительно прибывшие на место преступления, установили, что в помещение склада злоумышленники проникли отжав корпус пластикового окна. Экспертом с места преступления были изъяты следы рук, обуви и другие вещественные доказательства.

При проверке изъятых следов по дактилоскопической базе данных, было установлено совпадение со следами двух ранее судимых 17-летних жителей села Шебалино, передает МВД по РА.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска один из подозреваемых был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе разбирательства юноша признался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество вместе со своим подельником вывез на автомобиле в Шебалинский район.

В настоящее время похищенное частично изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Второй фигурант уголовного дела не задержан, ведется розыск.