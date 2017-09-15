Житель Шебалинского района "засветил" поддельные права

Житель Шебалинского района, предъявил автоинспекторам для проверки водительское удостоверение с признаками подделки.

В селе Шебалино, сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль УАЗ-3151201 под управлением 48-летнего местного жителя. При проверке водительского удостоверения по базам данных Госавтоинспекции установлено, что документ с аналогичным номером и серией выдан жителю Московской области, а водительское удостоверение жителю нашего региона не выдавалось, говорится на сайте МВД по РА.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отделение МВД России по Шебалинскому району, где признался, что предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение. Мужчина пояснил, что в текущем году воспользовался услугами неизвестного ему гражданина, который изготовил ему поддельное удостоверение за 80 тысяч рублей. Его телефон гражданин узнал от своих знакомых.

В настоящее время водительское удостоверение изъято и направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

МВД по Республике Алтай напоминает гражданам, что за использование заведомо подложного документа санкцией статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, а за подделку документов грозит лишение свободы на срок до двух лет.