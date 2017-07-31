В Шебалинском районе для привлечения туристов устроят показательные соревнования по Кок-Бору

Показательные соревнования по конноспортивной игре Кок-Бору пройдут 5 августа в Шебалинском районе республике на территории базы отдыха Барсуган. Мероприятие организует администрация района. В дальнейшем игры планируется проводить ежегодно, на определенном месте, отмечается на сайте правительства РА.

В состязаниях участвуют две команды, в состав которых войдут сильнейшие игроки, которые на протяжении нескольких лет достойно представляют район на республиканских чемпионатах.

Цель соревнований – привлечение туристов в район как в туристическую зону. Исходя из этого, первые показательные игры будут бесплатными, однако со следующего года за вход будут взимать плату, сообщает газета «Сельская новь».

На состязание приглашают жителей района, республики, а также гостей Горного Алтая.