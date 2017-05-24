Пикетирование по земле в Шебалинском районе, похоже, помогло «сдвинуть» ситуацию

19 мая 2017 года с 13.00 до 14.00 в с. Шебалино Шебалинского района в центре села около памятника В.И. Ленина состоялся пикет с требованиями граждан к Администрации МО «Шебалинский район», Главе Республике Алтай А.В. Бердникову, ТУ Росимущества по Республике Алтай и Алтайскому краю ускорить передачу земельных участков, неиспользуемых ФГУП «Алтайское экспериментальное сельское хозяйство СО РАН» (ФГУП «АЭХ»). Всего в данном пикетировании приняло участие около 30 человек.

В настоящее время около 40% имеющихся земельных участков ФГУП «АЭХ» не обрабатывается, а жители сел в границах данного хозяйства не могут получить на праве долгосрочной аренды необрабатываемые земельные участки, закрепленные за предприятием. На селе работы нет, земельные участки жители сел не могут получить более шести лет. Все вопросы блокируются властью. Власть занимается отписками. При добросовестном исполнении своих обязанностей вопрос о передаче земель, с последующим предоставлением земельных участков гражданам, давно был бы решен. Жители семи сел Шебалинского района не могут решить проблемы с земельными участками для крестьянских хозяйств, для ведения личных подсобных хозяйств, для ведения сельскохозяйственного производства, а между тем около 47 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения ФГУП «АЭХ» не используются, из них почти 2/3 земель – лесной фонд. У участников пикета сформировано стойкое убеждение, что федеральная власть и исполнительная власть РА не желают исполнять свои обязанности, не смотря на многочисленные просьбы, обращения, проведение встреч и мероприятий по данному вопросу.

После проведения пикета его участники приняли резолюцию:

1. Участники пикета постановляют: Главе РА А.В. Бердникову, Главе администрации Шебалинского района решить вопрос по передаче земельных участков, неиспользуемых ФГУП «АЭХ» до июля 2017 года.

2. Направить обращение Главе РА А.В. Бердникову, Главе Шебалинского района Э. Сарбашеву для исполнения; средствам массовой информации для доведения настоящей резолюции до населения Республики Алтай; Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой по обращению с иском в суд с требованием о передаче земельных участков, неиспользуемых ФГУП «АЭХ» в собственность муниципального образования; Президенту РФ В.В. Путину с просьбой оказать помощь в решении данного вопроса.

3. Наделить полномочиями по решению вопросов о передаче земельных участков, неиспользуемых ФГУП «АЭХ» в собственность муниципалитета – Егузекова Сергея Егоровича.

После проведения пикета из средств массовой информации стало известно, что Глава РА . Бердников взял данный вопрос под свой личный контроль, пообещал перевести неиспользуемые земли ФГУП «АЭХ» в собственность администрации МО «Шебалинский район» до конца 2017 года.