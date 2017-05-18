После нескольких публикаций в "Листке" вопрос передачи земель СО РАН администрации Шебалинского района взяли на контроль

Около 67 тыс. га прилегающих к населенным пунктам Шебалинского района земель находятся в постоянном бессрочном пользовании Алтайского экспериментального хозяйства СО РАН. В то же время у жителей сел существует проблема нехватки земель для ведения крестьянско-фермерских хозяйств.

В 2011 году после поручения Президента России Росимущество совместно с представителями республиканской и муниципальной ветвей власти провело проверку использования земель, предоставленных хозяйству. Комиссия пришла к выводу о неиспользовании около 48,7 тыс. га земли, рассказывает сайт правительства РА.

В декабре 2015 года Правительство Республики Алтай обратилось в Минэкономразвития России с просьбой оказать содействие в передачи части неиспользуемой земли в собственность района для дальнейшего сельскохозяйственного использования. В апреле 2016 года была утверждена Дорожная карта по передаче земель в муниципальную собственность сельских поселений района.

«На данный момент работа ведется активно. В настоящий момент мы составляем перечень земельных участков, которые необходимы гражданам для ведения сельского хозяйства. До 1 июня мы должны согласовать этот перечень с администрацией района, Алтайским экспериментальным хозяйством СО РАН. Далее мы обратимся в Федеральное агентство научных организаций России для согласования их отказа от права постоянного (бессрочного) пользования предприятия данными землями, чтобы в последующем была возможность передать их в районную администрацию, которая, в свою очередь, предоставит их для ведения крестьянско-фермерских хозяйств», - рассказал министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА Александр Алисов.

Он отметил, что последнее совещание рабочей группы, в состав которой входят представители Министерства сельского хозяйства РА, Госсобрания, органов местного самоуправления, СО РАН, Росимущества, по решению данного вопроса состоялось 12 апреля. Вопрос находится на личном контроле у Главы региона Александра Бердникова.

«Если все мероприятия пройдут вовремя, в конце этого года состоится передача земель муниципальному образованию «Шебалинский район», - добавил министр.

Напомним инициативная группа из Шебалинского района обратилась к редакции "Листка", где было опубликовано несколько статей на эту тему. Сейчас жители района готовятся выйти на митинг.