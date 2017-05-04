В Шебалино пойман угонщик, протаранивший ЛЭП

В дежурную часть полиции от жителя села Шебалино поступило сообщение о том, что неизвестными лицами был угнан принадлежащий ему автомобиль «Toyota Sprinter». Заявитель пояснил, что вечером припарковал транспортное средство у ограды жилого дома, а утром обнаружил его пропажу. Как рассказывает сайт МВД по РА, автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен вблизи села Черга. По горячим следам сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к совершению преступления 21-летнего, ранее судимого жителя села Шебалино.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции, где признался в содеянном. Молодой человек пояснил, что ночью, на улице районного центра, увидел припаркованный автомобиль, на котором ему захотелось прокатиться. Замок одной из дверей был сломан, поэтому злоумышленник беспрепятственно проник в салон, и, взломав замок зажигания, угнал транспортное средство.

В районе селе Черга угонщик, не справившись с управлением, съехал в кювет и допустил наезд на линию связи, после чего бросил автомобиль и скрылся.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, устанавливается.