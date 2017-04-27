Еще раз к вопросу о земле...

Не один раз уже "Листок" писал о проблемах крестьян Шебалинского района с отсутствием земли для сельскохозяйственной деятельности и строительства. Государство в лице многочисленных чиновников никак не хочет пойти на встречу и подготовить документы для того, чтобы оформить землю. Жители района неоднократно обращались в различные инстанции, писали письма президенту РФ. В газете "Листок" и в партийной газете "Родина" вышло уже несколько публикаций на эту тему. Местные чиновники сообщают о том, что оформление земель в процессе, что принято решение о создании рабочей группы "по актуализации перечня земельных участков", но на деле выходит, что именно их бездействие и является тормозом.

Чтобы жители сел получили землю, нужен пакет документов, увержденный постановлением правительства РФ, но ничего этого скорее всего не делается. Сам процесс довольно закрыт и фермерам не удается разузнать, на какой стадии подготовка документов - нет прозрачности.

Сейчас глава инициативной группы получил два письма, в которых говорится, что Росимущество и ФАНО России ждут пакет документов от региона.

Из письма ФАНО России от 4 апреля 2017 года:

"Для согласования отказа от земельных участков, неиспользуемых предприятием, пакет документов в соответствии со статьей 53 Земельного кодекса РФ в ФАНО России не поступал".

Из письма Росимущества РФ от 6 апреля 2017 года:

"...решение о передаче федеральных земельных участков может быть принято при поступлении в Росимущество соответствующего пакета документов".

Подробнее об этом можно прочитать здесь и здесь.