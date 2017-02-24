Житель Шебалинского района, сбивший пешехода, пустился в бега

23 февраля около 22:25 часов в селе Шебалино, в районе дома № 124 по ул. Советская, неустановленный водитель на автомобиле Subaru Forester допустил наезд на пешехода – 54-летнюю местную жительницу, которая двигалась во встречном направлении по краю проезжей части. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся, сообщает МВД по РА.

В результате ДТП женщина с полученными травмами была госпитализирована в районную больницу.

В ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий 24 февраля автомобиль, на котором было совершено ДТП, был обнаружен брошенным на одной из улиц села Шебалино. Полицейскими уже установлено, что за рулем транспортного средства находился 37-летний житель села Малая Черга Шебалинского района. В настоящее время местонахождение виновника происшествия не установлено, ведется розыск. По факту ДТП возбуждено административное расследование.