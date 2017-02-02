В Шебалинском районе мужчина погиб в ДТП

В Шебалинском районе около 17 часов 50 минут на 547 км автодороги «Чуйский тракт» произошло столкновение двух автомобилей. Предварительно установлено, что житель села Шебалино 1960 года рождения, управляя автомобилем «Ssang Yong Musso» выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Ssang Yong Istana» под управлением жителя республики 1964 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ssang Yong Musso» от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает МВД по РА.

В Шебалинскую районную больницу были госпитализированы водитель и три пассажира автомобиля «Ssang Yong Istana» 1997, 1998, 1970 года рождения. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.