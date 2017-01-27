В Беш-Озеке в пожаре погибла пожилая женщина

В ночь с 25 на 26 января 2017 года в правоохранительные органы Республики Алтай поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного в селе Беш-Озек Шебалинского района. При тушении пожара обнаружено тело 61-летней женщины. По данным сайта Следкома РА, погибшая проживала в доме вместе с 33-летней дочерью 16-летним внуком и 7-летней внучкой. В момент происшествия дочь погибшей вместе с детьми находилась у родственников.

Причина возгорания устанавливается, по сообщению проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.