В Шебалинском районе назначили нового главу

Сегодня в ходе 28-й сессии Шебалинского районного совета был избран глава администрации Шебалинского района. Им стал Андрей Цыгулев, до этого занимавший должность первого заместителя министра регионального развития Республики Алтай, сообщают "Новости Горного Алтая".

Голосованию депутатов предшествовала работа конкурсной комиссии под председательством вице-премьера Эжера Ялбакова. Кроме Цыгулева, на должность претендовал врио главы администрации района Павел Владимиров, ранее занимавший должность заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Комиссия, рассмотрев кандидатуры, рекомендовала депутатам назначить на должность главы администрации Андрея Цыгулева. За его избрание на сессии проголосовали 19 депутатов, против – один. С Цыгулевым будет заключен контракт сроком на два года.

Шебалинский район – уже третий по счету, где применена новая схема избрания руководящих органов района: когда глава района избирается из числа депутатов, а глава администрации назначается по контракту по итогам конкурса и голосования депутатов. Ранее эта схема была применена в Турочакском районе, где главой района стал Владислав Рябченко, а главой администрации – Василий Сарайкин, а затем в Чемальском районе: глава района – Александра Механошина, глава администрации – Евгений Ларин.

Что касается Шебалинского района, то в октябре истекли полномочия главы района Ивана Кириллова, избранного на всенародных выборах в 2011 году. В конце октября главой района депутаты выбрали спикера райсовета Эрчима Сарбашева.

Андрей Цыгулев родился 1 января 1978 года в селе Дзержинск Андреевского района Талды-Курганской области. Окончил Алтайский государственный аграрный университет, получив в 2000 году диплом по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» (специализация «Мелиоративное и дорожное строительство»); в 2002 году — диплом по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

Начал трудовой путь в качестве рабочего Красногорского ДРСУ, с 2000 по 2004 год — инженер отдела технадзора, ремонта и содержания дорог ГУП «Алтайавтодор», затем ведущий инспектор дорожного хозяйства, государственный инспектор по надзору за реализацией целевых программ отдела эксплуатации, сохранности и диагностики автомобильных дорог ГУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай». С 2004 по 2013 год занимал пост заместителя главы администрации Красногорского района Алтайского края, с 2013 по 2015 год – первого заместителя главы администрации Кош-Агачского района. В июле 2015 года назначен первым заместителем министра регионального развития Республики Алтай.