"Новая жизнь" на святой алтайской земле

Каракольская долина в Онгудайском районе является своего рода святыней Республики Алтай. На её территории находится Уч-Сумер, т.е местное население его называет «Уч-Энмек» - священные три вершины. Около них нельзя охотиться, брать арчын-можжевельник, нельзя шуметь, сквернословить. Жители сёл Кулады, Боочы поклоняются этой горе как святыне. Знаменитый алтайский поэт Бронтой Бедюров родом из Кулады, Шатра Шатинов родом из Боочи в своих произведениях воспевали величие, красоту, святость Уч-Энмек и по сей день. Здесь род майманов особо чтят места, где проживали предки майманов - Солтон и с го сыновья, один из его сыновей Боор учился в Тибете, проповедовал бурханизм. Каракольская долина в религиозном смысле — особо чтимое место алтайцев.

Нынче осенью в с.Кулада около заброшенных колхозных гаражей какие-то незнакомые строители начали строить аил и загораживать территорию. Здесь недалеко находится родник, который не замерзает зимой, местные старожилы преклоняются этому роднику, в новолуние берут родниковую воду - она считается лечебной с давних времен. Местные жители особого значения этой стройке не придали, народ сейчас может спокойно, где хочется жить, документы сделают и все. Но тут не то было. Один из жителей Кулады узнал у строителей, что стройка ведется от имени церкви «Новая жизнь», представителями которой являются Комдошева-Сатунова Кемене и Сакашев Ялтанбас. Стройка оплачивалась хорошо, поэтому строители устроились работать здесь основательно. Народ в Куладе за свою землю, святыню предков, решили во что бы то не стало заступиться. Созвали сход, вызвали Комдошеву-Сатунову К., она сделала невинный вид: «Я хотела в Куладе открыть Кафе для приезжих туристов и мастерскую по пошиву национальной одежды, с главой администрации Паянтиновой В.К. есть договоренность, в Онгудайской районной администрации мне землю выделили. А про церковь «Новая жизнь» слышу первый раз». Её ответ был таков. Наглости бывшей телеведущей ГТРК РА границ нет. Жителей села она принимает за таких глупцов, что её детскому лепету все поверят, вся республика знает, наверное, чем о занимается. Ехали 6ы в заграницу, где боссы «Новой жизни» ими руководят и подкармливают, пичкают грящными деньгами, нечего мутить народ, врать, сочинять. Или сидели бы в городе, в своей церкви и молились безвылазно.

Но насчет Онгудайской администрации бывший близкий друг Комдошевой-Сатуновой Текенов Э., с которым бывшая телеведущая Кемене была в чрезвычайно теплых отношениях является чуть ли не первым лицом в Онгудайской районной администрации. Конечно, своей бывшей подружке и церкви «Новая жизнь» он из перелива чувств хоть всю Куладинскую землю подпишет. Сакашев Я. - бывший выпускник Куладинской средней школы (его мать и сейчас живет в Куладе), своих одноклассников, земляков агитирует вступить в «Новую жизнь», что вы найдете свое место в жизни, не надо работать на государство, надо молиться усердно и днем, и ночью — сила молитвы большая и вы получите все, что хотите. Пока на молитвы нужно приезжать в Горно-Алтайск, стать прихожанином (что за слово, непонятно), а затем у нас в районе своя церковь и все, что надо, будет. На первое время в Онгудае есть купленная усадьба церкви, можно туда приезжать и отводить душу. Он молился и теперь у него есть все: он с женой сидят дома, не работают, а деньги, машины сами приходят к нему. Бог ему указывает дорогу куда ездить за новыми людьми церкви «Новая жизнь». Он — посланник бога от церкви «Новая жизнь». Находятся люди, которые верят ему и Комдошевой-Сатуновой, говорят, а почему бы не поверить, вступить в их «коллектив» и молиться, получать доход, раз никакой веры, надежды в будущее нигде нет, а жить все хуже и хуже?

Возникает вопрос — ведь Комдошева-Сатунова, Сакашев — выходцы из с.Ело и сейчас там их родственники, почему они не занимаются агитацией, строительством своей богадельни в Ело?

Предатели своего народа, родины, рода, прочь от святой куладинской земли наших предков, не поганьте своими зарубежными сектами души наших детей, молодежи! Каракольская долина- святыня наших предков, прочь от нее сектантов, жуликов, нечистей!

Жители с. Кулады Онгудайского района

На фото здание церкви "Новая жизнь" в Горно-Алтайске