Мошенник, представившись оператором мобильной связи, похитил с карты жительницы региона деньги

Сотрудниками отделения МВД России по Онгудайскому району проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, мошенническим способом похитивших денежные средства у местной жительницы. По данным сайта МВД по РА, 35-летней жительнице села Онгудай позвонил неизвестный мужчина, который представившись оператором мобильной связи, поинтересовался у женщины, кому принадлежит абонентский номер. Сельчанка сообщила, что номер телефона принадлежит ей, после чего, сославшись на занятость, прервала разговор. Через несколько минут, на ее телефон пришли SMS-сообщения о подключении услуги мобильный банк и списании с ее банковской карты денежных средств, в сумме более 16 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что злоумышленник абонентский номер, которого зарегистрирован в Приморском крае, для хищения денежных средств использовал вредоносное программное обеспечение. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.