Сын чиновника Эл Курултай осужден за убийство?

Как сообщил Айдар Кудирмеков, сын замначальника «Управления по обеспечению деятельности Парламента РА» Г.Чекурашева Аткай Чекурашев осужден Онгудайским районным судом за убийство человека, батрачившего на животноводческой стоянке. Приговор по делу в отношении Чекурашева А.Г. по ст.105 ч.1 вступил в законную силу в июне 2015 года, не обжаловался. В этом можно убедиться на сайте Онгудайского районного суда. Как рассказал источник, Чекурашев отрезал мужчине голову.

"Чекурашев скрыл наличие конфликта интересов и не ушел с госслужбы. Акай Кыныев считает, что Чекурашев пытался уйти от ответственности" - рассказал "Листку" Айдар Владимирович.