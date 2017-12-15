Как сообщил Айдар Кудирмеков, сын замначальника «Управления по обеспечению деятельности Парламента РА» Г.Чекурашева Аткай Чекурашев осужден Онгудайским районным судом за убийство человека, батрачившего на животноводческой стоянке. Приговор по делу в отношении Чекурашева А.Г. по ст.105 ч.1 вступил в законную силу в июне 2015 года, не обжаловался. В этом можно убедиться на сайте Онгудайского районного суда. Как рассказал источник, Чекурашев отрезал мужчине голову.
"Чекурашев скрыл наличие конфликта интересов и не ушел с госслужбы. Акай Кыныев считает, что Чекурашев пытался уйти от ответственности" - рассказал "Листку" Айдар Владимирович.