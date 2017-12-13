В Онгудайском районе два человека пострадали в ДТП

12 декабря на территории Республики Алтай зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, из них четыре с материальным ущербом и одно происшествие, в результате которого получили травмы два человека.

В Онгудайском районе, около 13:10 часов, на 668 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», 53-летний житель Улаганского района, управляя автомобилем Honda CR-V, при движении со стороны с. Акташ в направлении с. Онгудай, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги. В результате происшествия в районную больницу с полученными травмами были госпитализированы два пассажира автомобиля – жительницы Улаганского района 1976 и 1957 годов рождения, сообщает МВД по РА.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции Республики Алтай за прошедшие сутки выявлено 301 нарушение ПДД. Задержано 4 водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 14 водителей, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами.