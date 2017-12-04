Прекратите издеваться над пенсионерами

Главе Республики Алтай Бердникову А.В.

Главе МО "Онгудайский район" Бабаеву М.Г.

Прокурору Онгудайского района Багишеву А.Г.

УПФР в Онгудайском районе Республики Алтай А.А. Курмаитовой

Обращение.

Мы, пенсионеры, ветераны труда Онгудайского района, просим разрешить вопрос выплаты пенсий в "Сбербанке" с.Онгудай, прекратить издевательство над пенсионерами. Люди преклонного возраста есть больные, инвалиды, которые отдали свое здоровье для процветания всех отраслей Онгудайского района и СССР в 60-е, 70-е, 80-е годы.

Пенсию мы получаем или должны получать по графику 10 числа каждого месяца. И тут происходит самое интересное, пенсионеры приезжат со всех сел Онгудайского района. Я про километры, отдаленность сел не пишу, приезжают в с.Онгудай к 8,9 часам, чтобы получить эти нищенские пенсии, выплатить кредиты, иначе с 11 числа начисляются баснословные проценты за неуплаты кредитов, хотя нет в этом нашей вины.

Все приезжие и больные, и инвалиды 10 числа получают радостную весть от работников "Сбербанка" о том, что наши нищенские пенсии, если поступят к четырем часам/после обеда, то благодарите Бога или еще кого-то. А могут деньги и не поступить, и такое бывает. И люди едут домой ни с чем. Кому жаловаться, Иисусу или властям? А это им нужно в теплых кабинетах, они же не страдают, могут только посмеяться.

И вот в 4 часа прошелестела тайно среди присутствующих весть, вроде бы деньги поступили. Люди, с 8-9 часов ждавшие этот момент, начинают занимать очередь к аппарату для получения этого злосчастного талона, тут и давка, и ругань, и все прочее.

Таксисты к 5-6 часам прекращают работу, а мы еще получаем пенсии. К 4 часам прекращают работу учреждения для выплаты квитанций за свет и прочее, вот и приходится на следующий день опять ехать в Онгудай.

Нельзя ли прекратить это издевательство, и перевести деньги в "Сбербанк" за один день вперед. Хочешь или нет, все равно придется выплачивать народу пенсии, зачем обязательно нужно тянуть до 4 часов вечера эти несчастные пенсии, мучить народ. Хорошо, что народ у нас смирный, законопослушный, ждать так ждать, хоть ты лопни. Никто не бастует, ничего не ломают, машины не переворачивают, не жгут - коммунистическое воспитание.

Мы, пенсионеры, ветераны, просим власть разрешить эту проблему и не издеваться над пенсионерами, больными и инвалидами. Надеемся, что этот вопрос выплаты пенсии своевременно - 10 числа каждого месяца, кроме выходных, будет решен. Надеемся, в декабре 11 числа мы с утра, с 9 часов получим пенсии и с радостью выплатим кредиты и спокойно будем спать до следующего 10 числа.

От имени пенсионеров, ветеранов труда.

Обращение подписал ветеран труда, проработавший в колхозе им.Карла Маркса со дня его образования в 1960г. Менечинов В.Т.

P.S. Я читатель "Листка", слежу за новостями Республики Алтай. Мы, ветераны, будем благодарны, если "Листок" напечатает наше обращение. Может быть что-то изменится к лучшему, иначе до господ чиновников не достучаться.