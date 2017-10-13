Ученые исследуют могильник недалеко от Купчегеня

В полевой сезон 2017 года археологическая экспедиция Агентства по культурно-историческому наследию Республики Алтай проводила археологические разведки на территории Онгудайского района с целью выявления объектов археологического наследия.

По данным сайта правительства РА, в ходе полевых работ обследована местность Сыгын-Муус, расположенная в 3,5 км северо-западнее населенного пункта Купчегень Онгудайского района. На этой территории был обследован могильник, включающий шесть курганов различных размеров и одну небольшую каменную стелу. Произведена съемка плана могильника, описание объектов. Предположительно, исследованные объекты относятся к скифскому времени (пазырыкская культура Горного Алтая).

Полевые работы проводились в соответствии с разрешением (открытым листом), выданным Приказом Министерства культуры РФ от 24 июля 2017 года № 1248, цель работ - дальнейшие полевые исследования объектов археологического наследия, проводившиеся специалистами учреждения в прошлые годы на территории Онгудайского района.

Как сообщает пресс-служба АКИН, полученные сведения можно будет использовать при планировании хозяйственных работ на этом участке и проведении мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия в Онгудайском районе.