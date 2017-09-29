С арбалетом на АЗС в Онгудае напал подросток

В кратчайшие сроки сотрудниками полиции проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, благодаря которым удалось установить личность гражданина, совершившего разбойное нападение на автозаправочную станцию в селе Онгудай.

По данным сайта МВД по РА, ночью 22 сентября в дежурную часть отделения МВД России по Онгудайскому району поступило сообщение о том, что в селе Онгудай, неизвестный мужчина в маске, через окно проник в помещение автозаправочной станции, где угрожая оператору АЗС арбалетом, похитил из кассового аппарата 5000 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

На месте преступления сотрудниками следственно-оперативной группы были изъяты следы пальцев рук, обуви, запись с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства, а со слов оператора АЗС составлена ориентировка с приметами подозреваемого.

По факту совершенного преступления следователем отделения МВД России по Онгудайскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника. Им оказался несовершеннолетний житель села Онгудай. В ходе разбирательства подросток признался в содеянном и добровольно выдал полицейским арбалет, который использовал во время разбойного нападения, а также похищенные денежные средства.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс необходимых следственных действий, по результатам которых все материалы уголовного дела будут переданы в СУ СК России по Республике Алтай.