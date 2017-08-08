Разбойники из Онгудайского района могут отправиться в тюрьму на 15 лет

Сотрудниками следственного управления МВД по Республике Алтай окончено производством уголовное дело в отношении трех жителей республики, обвиняемых в совершении разбоя организованной группой, совершенного с применением оружия.

29-летний житель Онгудайского района, нуждаясь в денежных средствах и преследуя цель незаконного обогащения, решил совершить разбой на автозаправочную станцию «Ника», расположенную на территории Онгудайского района, сообщает сайт МВД по РА.

В марте 2017 года, мужчина, находясь в г. Горно-Алтайске, реализуя свой преступный умысел, предложил двум своим знакомым – 25-летнему горожанину и 33-летнему жителю Кош-Агачского района, под его руководством, совершить разбойное нападение на АЗС. На что мужчины, оценив ожидаемую материальную выгоду, согласились.

Создав организованную преступную группу, обвиняемый разработал план совершения преступлений, распределив роли участников.

Осуществив тщательную подготовку к преступлению, мужчины укоротили ствол и переделали имеющееся у них охотничье ружье в обрез, а также приобрели пневматический пистолет, электрический шокер, кастет, скотч, маски с прорезями для глаз и перчатки. Кроме того они заренее ознакомились с месторасположением АЗС и определил пути подхода и отхода с места совершения преступления.

К автозаправке обвиняемые приехали на автомобиле, принадлежащем одному из членов группы. Припарковав транспортное средство на прилегающей территории мужчины стали наблюдать за работой оператора. Дождавшись, когда женщина вышла из помещения, двое злоумышленников надели маски и перчатки, взяли оружие и вышли из автомобиля. Организатор стал караулить сотрудницу заправки у входа, а один из его подельников проник в помещение заправки, где стал искать денежные средства. Третий участник группы остался в автомобиле, с целью наблюдения за окружающей обстановкой и своевременной подачи сигнала тревоги в случае возникновения опасности.

Дождавшись, когда женщина будет возвращаться в помещение заправки, организатор группы, угрожая применением обреза, напал на нее, и, схватив одной рукой за шею, завел в помещение операторской. Продолжая угрожать, грабитель стал требовать деньги. Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнила требование злоумышленника и передала ему денежные средства. Сразу после этого, руки оператора связали скотчем и дважды ударили электрическим шокером в область шеи. С целью демонстрации реальности угрозы применения насилия, один из грабителей выстрелил из обреза в стену.

Таким образом, мужчины открыто похитили из помещения автозаправки денежные средства в сумме 147 707 рублей, с которыми с места совершения преступления скрылись.

Органами следствия фигурантам уголовного дела инкриминируется совершение разбоя организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенного с применением оружия и незаконным проникновением в помещение.

Кроме того члены группы обвиняются в незаконном обороте оружия, в том числе его переделке, хранении, перевозке и ношении, совершенные организованной группой.

За совершение указанных преступлений обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время производство расследования окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.