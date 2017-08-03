В Онгудайском районе пропал молодой человек

Мужчина пропал в Онгудайском районе у слияния рек Большой Яломан и Катунь. Сообщение о пропаже 26-летнего Дениса Кубышкина появилось в группе "Лиза Алерт — Алтайский край" во "ВКонтакте" в среду, 2 августа.

Amic.ru уточняет, что в последний раз молодого человека видели рядом с селом Малый Яломан в Онгудайском районе у слияния рек Большой Яломан и Катунь.

Рост пропавшего – 175 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы и каре-зеленые глаза. Он был одет в бордовые бриджи и камуфляжные кеды.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 02 (102).