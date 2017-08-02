НАШЛИ КОЗЛОВ ОТПУЩЕНИЯ?

Главной обсуждаемой новостью минувшей недели стало, пожалуй, задержание лейтенанта полиции отдела МВД России по Онгудайскому району Республики Алтай. В настоящий момент отстраненный от должности блюститель порядка находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение по пункту б ч.3 ст. 286 УК РФ. Его коллега, старший участковый уполномоченный, 30 июля во второй половине дня еще находился на больничном. А сегодня утром стало известно, что задержан еще и он, майор полиции. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении оного меры пресечения.

Справедливости ради следует отметить, что главные герои сей нелицеприятной истории, которые якобы попросили помощи у стражи порядка, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того у одного из них имеется непогашенная судимость по ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Об этом автору этих строк 29 июля сего года поведала родная тётя того самого избиенного и по совместительству любителя ининской конопли. А в оперативной сводке отдела МВД России по Республике Алтай молвится лишь о том, что "...22 июля двое жителей села Инегень ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту. Недалеко от села Чуй-Оозы у них закончился бензин, а в это время на встречу двигался автомобиль участкового уполномоченного. И когда "попавшие в беду граждане" попросили у стражи порядка помощи, то один из полицейских вместо помощи применил в отношении одного из потерпевших специальное газовое средство. Затем мужчин на автомобиле полиции перевезли в безлюдное место, где избили".

Как только сия весть стала достоянием республики, некоторые горе-комментаторы сайта "Новости Горного Алтая" начали обсуждать произошедшее, выдавая при этом желаемое за действительное.

А теперь посмотрим на случившееся с противоположной стороны. 22 июля двое сотрудников полиции возвращались на служебном автомобиле с очередного вызова. Недалеко от села Чуй-Оозы их остановили двое граждан с явными признаками алкогольного опьянения. Один из изрядно окосевших мужчин подошел к сотрудникам правопорядка и в грубой форме попросил отлить ему немного бензина, чтобы доехать до ближайшего населенного пункта. Пока блюстители порядка выясняли отношения с обнаглевшим мотоциклистом, его в стельку пьяный пассажир потерял равновесие и шмякнулся об асфальт...

Хотя в последнее верится с трудом, но в этом случае сотрудники правопорядка обязаны были составить протокол об административном правонарушении по ст.12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Но вместо этого теперь уже бывшие коллеги ведут отстраненных от должности полицейских в зал судебного заседания, надев на запястье стальные "браслеты".

Кажется, что в этом деле пока вопросов больше, чем ответов. Например, если таковое всё-таки имело место быть, то в каких случаях сотрудник полиции имеет право применить специальные средства? Оказывается, что согласно статье 21 ФЗ "О полиции" сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять специальные средства в следующих случаях:

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;

2) для пресечения преступления или административного правонарушения;

3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;

4) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление.

Почему в отношении нарушителей общественного порядка сразу же не был составлен протокол об административном правонарушении?

Почему потерпевшие путаются в показаниях? А не продолжает ли этот случай цикл "наездов" на сотрудников начальствующего состава отдела МВД России по Республике Алтай, который начался с задержания главного полицейского Усть-Коксинского района Олега Лощеных? Словно так же, как за бессменным "хозяином" Горно-Алтайска Виктором Облогиным, по цепочке начали давить по одному сотрудников администрации республиканской столицы?

Обо всем этом вы подробно узнаете в ближайших номерах нашей газеты, ибо мы так же пристально следим за развитием событий.

А. ПРАВДИН