В Онгудайском районе задержали еще одного полицейского-участника избиения местных жителей

Как сообщалось ранее, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай расследуется уголовное дело о совершении сотрудниками отдела МВД России по Онгудайскому району действий, явно выходящих за пределы полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств.

В ходе следствия установлена причастность к совершению преступления еще одного сотрудника районного подразделения – старшего участкового уполномоченного полиции, сообщает сайт Следкома РА.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По решению суда ранее задержанный следственными органами оперуполномоченный помещен под домашний арест. Ему запрещено выходить за пределы своего дома, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, использовать стационарные и мобильные средства связи. Контроль за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения и соблюдением им наложенных судом запретов возложен на районное подразделение УФСИН России по Республике Алтай.

В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям руководства районного отделения полиции.