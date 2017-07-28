В Республике Алтай задержан оперуполномоченный Онгудайского отделения полиции за превышение должностных полномочий. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлено, что 22 июля 2017 года двое жителей села Инегень Онгудайского района передвигались на мотоцикле по Чуйскому тракту. Недалеко от села Чуй-Оозы у мужчин закончился бензин. В это время навстречу им двигался автомобиль участкового уполномоченного, и они решили попросить помощи. Когда автомобиль остановился, из него вышли ранее им незнакомые сотрудники полиции в форменном обмундировании. Возмутившись тому, что гражданские лица остановили полицейскую машину, сотрудник полиции незаконно применил специальное газовое средство в отношении одного из потерпевших. Затем мужчин на автомобиле полиции перевезли в безлюдное место, где продолжили применять насилие, в том числе путем нанесения множественных ударов по голове и туловищу потерпевших, сообщает сайт Следкома РА.
Один из указанных сотрудников полиции задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Преступление выявлено благодаря слаженной работе сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России по Республике и регионального следственного управления СК России.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Всё будет так, как уже было.
Какая штука. Путену доложили: "Закручиваешь гайки", "Силовики управляют страной", ну какой нибудь Сурков или Вайно доложил, тот весь раскайфованный после пробежки и душа с гимнасткой хрясть по столу... И задумался. Что делать? Ну в смысле это было несколько условных лет назад. Там в Кремле действует правило "жаренного петуха". К Пу возвращаемся. Задумался молодящийся старец. Если ебнуть по ментам, то народ кто будет разгонять дубинками. Если по фэсам, то какой нибудь интузиаст из ФСО подсыпит полонию в чай... Пезда всему!!! Ну и по старой схеме.
Разделяй и влавствуй. Запущен слух. Ментам платят из казны больше чем фэсам. Фэсам платят из казны больше чем ментам. Благо что бюджет РаЭФ секретный, мать его, на 25%. Другого "инструмента" у Пу не осталось. Народ пашет чисто за бабло. И сказал царь. Еслив докажете что преданны мне настолько, что "своих" будете мочить показательно, мне + рейтинг, Вам + высвобожденные средства прожираемые нахникомуненужным генералитетом в соответствующих главках..Все в шакаладе. А Ваня русский пусть дальше нэфтгас качает нам на две конторы, фсе равно хватит. А не хватит Блеат!!! (тут надо обязательно 3 восклицательных поставить) мы сцуко, у учителей или ученных отберем или у врачей. Все равно они *уево и лечат и учат и думают...
Разве не заебца?!!! Гениальный план. Вздохнул Пу и на коротеньких ножках опять к гимнасткам и тренажерам.. Ницше читать.
Да! В СМИ всё больше подтверждений, что между МВД, СКР, ФСО с одной стороны и ФСБ с другой, во всю идёт полномасштабная война! То менты ФСБэшников "накроют" за мнимую взятку (хотя то что менты арестовывают ФСБэшников - это полное безумие)!!! Всеми делами ФСБэшников, всегда занимались службы внутренней безопасности, но никак не воровитые менты! То ФСБэшники очередную ментовскую квартирку накроют с ментовским общаком в несколько миллиардов долларов!!! Налицо крупномасштабные боевые действия между кремлёвскими группировками! Что бы там не говорили про ФСБэшников, люди там намного адекватнее, чем в МВД, ФСО, СКР, где погоны носят просто бандиты братки из разных ОПГ! ФСБэшники в основном интеллигентные и образованные, хотя с начала 2000-х годов и в ФСБ всякого дерьма и бандитов понабирали, но костяк службы остаётся из адекватных! А вот всё МВД, ФСО и СКР, вместе с ФСИНом, нужно на зону отправлять, где им и место! Гражданская война в РФ начнётся с войны между кремлёвскими группировками, а не с Майдана, как многие пугают! Чтобы в РФ произошёл Майдан, должно быть гражданское общество, как в Украине! Но в РФ оно уничтожено! Поэтому в РФ, скорее следует ожидать дворцового переворота, как в 1991 году! Ибо и Путина, сейчас очень ненавидят многие в его окружении, как ненавидели Горбачёва, будущие члены ГКЧП!!! https://www.youtube.com/watch?v=rDdcw_p3eJg
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