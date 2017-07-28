В Онгудайском районе полицейские избили двух мужчин якобы за наглость

В Республике Алтай задержан оперуполномоченный Онгудайского отделения полиции за превышение должностных полномочий. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлено, что 22 июля 2017 года двое жителей села Инегень Онгудайского района передвигались на мотоцикле по Чуйскому тракту. Недалеко от села Чуй-Оозы у мужчин закончился бензин. В это время навстречу им двигался автомобиль участкового уполномоченного, и они решили попросить помощи. Когда автомобиль остановился, из него вышли ранее им незнакомые сотрудники полиции в форменном обмундировании. Возмутившись тому, что гражданские лица остановили полицейскую машину, сотрудник полиции незаконно применил специальное газовое средство в отношении одного из потерпевших. Затем мужчин на автомобиле полиции перевезли в безлюдное место, где продолжили применять насилие, в том числе путем нанесения множественных ударов по голове и туловищу потерпевших, сообщает сайт Следкома РА.

Один из указанных сотрудников полиции задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление выявлено благодаря слаженной работе сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России по Республике и регионального следственного управления СК России.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.