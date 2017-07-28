Четверо туристов из Новосибирска погибли в аварии на Семинском перевале

28 июля около 00:50 часов в Онгудайском районе Республики Алтай, на 579 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт, произошло опрокидывание автомобиля ГАЗ-2217, в результате которого погиб водитель и три пассажира.

По данным сайта МВД по РА, 42-летний житель г. Новосибирска, управляя автомобилем ГАЗ-2217, двигаясь со стороны с. Онгудай в направлении с. Шебалино, на опасном повороте Семинского перевала не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги с последующим съездом в кювет.

В автомобиле находились 6 человек – жители г. Новосибирска. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира автомобиля - женщина 1976 года рождения и двое детей (мальчик и девочка 10 и 13 лет). В районную больницу с травмами различной степени тяжести доставлены мужчина и женщина 1975 и 1976 года рождения.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Проведение проверки взято на контроль министром внутренних дел по Республике Алтай Павлом Гаврилиным, который лично выезжал на место происшествия.