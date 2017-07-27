В Онгудайском районе пешеход погиб под колесами авто

В Онгудайском районе около 23:30 часов, на 630 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт, 35-летний житель одного из сел Онгудайского района, не имеющий права управления транспортными средствами (в связи с истечение срока действия водительского удостоверения), управляя автомобилем Toyota Ipsum, допустил наезд на пешехода – 40-летнего жителя села Шашикман, который двигался по проезжей части дороги, в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, сообщает сайт МВД по РА.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.