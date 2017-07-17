В окрестностях Инегеня организовали несанкционированную свалку

В Онгудайском районе специалисты территориального отдела Роспотребндзора вынуждены были обратиться в суд с требованием ликвидировать несанкционированную свалку в с.Инегень Онгудайского района. Как пишет сайт ведомства, было установлено, что земельный участок, используемый под размещение отходов, не огорожен, складирование отходов осуществляется хаотично, не в траншеях (котлованах и т.п.), а непосредственно на равнинной местности, вследствие чего легкие фракции отходов свободно перемещаются на далекие расстояния во все стороны от свалки. Кроме этого, на свалке допускается складирование трупов павших животных.

7 июля Онгудайский районный суд исковые требования Роспотребнадзора удовлетворил и принял решение об обязывании Администрации МО «Онгудайский район» в течение четырех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу ликвидировать свалку твердых бытовых отходов, расположенную на земельном участке в 300 метрах северо-восточнее с. Инегень.