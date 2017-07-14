Разбился и напился. Лишение и штраф грозят виновнику ДТП в Онгудайском районе

12 в Онгудайском районе около 22:30 часов, на 2 километре автодороги «Курота-Нижняя-Талда», 36-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП в районную больницу, с травмами различной степени тяжести, госпитализированы пассажиры автомобиля – жители Онгудайского района 1974, 1975 и 1982 года рождения, говорится на сайте МВД по РА.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 3 ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.