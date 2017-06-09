«Школа экологии души «Тенгри» ликвидирована решением суда

Решением Онгудайского районного суда 04.05.2017 года некоммерческая организация «Школа экологии души «Тенгри» возглавляемая Данилом Мамыевым ликвидирована и исключена из единого реестра юридических лиц, говорится на стрнице "Эко Правда" во "ВК". Ранее «Школа экологии души «Тенгри» была внесена в реестр некоммерческих организаций – иностранных агентов.

Факт соответствия организации признакам некоммерческой структуры, выполняющей функции иностранного агента установлен в ходе проведения Управлением Министерства юстиции РФ по РА внеплановой проверки. В реестр иностранных агентов организация включена в связи с получением грантов из-за рубежа.

В региональных СМИ неоднократно писали о фактах получения Мамыевым денежных средств от зарубежных спонсоров.