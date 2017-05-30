В Онгудайском районе сборщик шишек заблудился в тайге

Утром 28 мая в дежурную часть отделения МВД России по Онгудайскому району обратились местные жители, которые сообщили, что в урочище «Сыгын-Юс», со стана заготовителей кедрового ореха, ушел и не вернулся 25-летний житель села Горбуново Усть-Коксинского района. Как информирует сайт МВД по РА, самостоятельные поиски, предпринятые родственниками, результата не дали, после чего они обратились за помощью в полицию.

На поиски пропавшего выехали полицейские и спасатели, которые в течение суток прочесывали лес в окрестностях села Купчегень. Утром 29 мая при обследовании горно-таёжного участка местности в урочище «Ебелу», расположенном в 20 километрах от населенного пункта, сельчанин был найден полицейскими и доставлен к родственникам.

Сотрудникам полиции сельский житель рассказал, что занимаясь сбором кедровых шишек, он заблудился. Имея при себе запас продуктов, молодой человек обнаружил заброшенную животноводческую стоянку, переночевав на которой, продолжил поиски дороги, где и был обнаружен сотрудниками полиции.