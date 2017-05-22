Пьяный мотоциклист сбил девочку, перебегавшую дорогу

20 мая 2017 около 14:30 часов в селе Онгудай, в районе дома № 147 по ул. Советской, 25-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотоциклом Kawasaki ZX-GRNINSA, допустил наезд на 8-летнюю односельчанку. Ребенок перебегал проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством, вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате происшествия девочка с полученными травмами госпитализирована в районную больницу, сообщает сайт МВД по РА.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Кроме того, в отношении водителя составлен административный материал по ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами».