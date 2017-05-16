В Онгудайском районе местный житель пять дней блуждал в тайге и едва не погиб

Утром 10 мая в дежурную часть отделения МВД России по Онгудайскому району обратились местные жители, которые сообщили, что с животноводческой стоянки ушел и не вернулся 56-летний житель села Иня. Как рассказывает сайт МВД по РА, 8 мая один из работников стоянки ушел в магазин и не вернулся. 8 и 9 мая местные жители пытались найти пропавшего мужчину самостоятельно, но поиски не увенчались успехом, после чего они обратились за помощью в полицию.

На поиски пропавшего выехали полицейские и спасатели, которые в течение двух дней прочесывали лес в окрестностях села Малый Яломан. Днем 12 мая при обследовании горно-таёжного участка местности в урочище «Бельтир», расположенном в 25 км от села Малый Яломан, сельчанин был найден полицейскими. Мужчину, находившегося в истощенном состоянии, незамедлительно доставили в районную больницу.

Полицейским сельский житель пояснил, что по пути в населенный пункт он потерял ориентир и пошел в противоположную от деревни сторону, после чего заблудился и несколько дней ходил по тайге, пытаясь найти дорогу. Выжить в лесу ему помог небольшой продуктовый запас охотников, который он нашел таежном охотничьем домике.

В настоящее время жизни и здоровью сельского жителя ничто не угрожает.